Uludağ’da Kar Yağışı Etkili Oldu

ULUDAĞ’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar yağışı etkisini gösteriyor. Dün öğleden sonra başlayan karla karışık yağmur, sabahın ilk saatlerinde kısa süreli kar şeklinde devam ederken, hava sıcaklığı 5 derece olarak ölçüldü. Uludağ’da meydana gelen yağmur, günün erken saatlerinde yerini kara bıraktı ve sıcaklık en yüksek 6 derece, en düşük ise 5 derece olarak kaydedildi.

YAĞIŞLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ’da meydana gelen sağanak yağışın bugün ve yarın da süreceği belirtildi. Yağmurun 10 Ekim günü yerini parçalı bulutlu havaya bırakması öngörülüyor. Ayrıca, Uludağ’da önümüzdeki bir hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor. Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlaması öngörülüyor. Geçen yıl ise kayak sezonu öncesinde ilk kar 17 Ekim’de düşmüştü.