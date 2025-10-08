Uludağ’da Kar Yağışı Etkili Oldu

ULUDAĞ’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar yağışı etkisini gösteriyor. Dün öğleden sonra başlayan karla karışık yağmur, sabahın ilk saatlerinde kısa süreli kar şeklinde devam ederken, hava sıcaklığı 5 derece olarak ölçüldü. Uludağ’da meydana gelen yağmur, günün erken saatlerinde yerini kara bıraktı ve sıcaklık en yüksek 6 derece, en düşük ise 5 derece olarak kaydedildi.

YAĞIŞLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ’da meydana gelen sağanak yağışın bugün ve yarın da süreceği belirtildi. Yağmurun 10 Ekim günü yerini parçalı bulutlu havaya bırakması öngörülüyor. Ayrıca, Uludağ’da önümüzdeki bir hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor. Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlaması öngörülüyor. Geçen yıl ise kayak sezonu öncesinde ilk kar 17 Ekim’de düşmüştü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Avukat Yeniden Dolandırıcılıktan Tutuklandı

İstanbul'da tutuklu bir avukat, cezaevinde tanıştığı bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra yakalanan avukat, mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

İstanbul Dijitalleşmede Stratejik Merkez Oluyor

DE-CIX İstanbul’un 10. yılı anısına yapılan araştırma, Türkiye’nin 2030’a kadar bağlantı pazarının iki kat büyüteceğini, İstanbul'un dijital bağlanmada merkezi konuma geleceğini gösterdi.
Gündem

Mersin Silifke’de Tır, Sürücünün Otomobilini Ezdikçe Kaza

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsü son anda dışarı çıkmayı başardığı araç, bir tır tarafından ezildi.
Gündem

Tır Altında Kalan Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil kazası sonrası, sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından başka bir tır tarafından otomobil ezildi.
Manşet

Solskjaer UEFA’ya Analist Olarak Geri Döndü

Beşiktaş'tan ayrılan Ole Gunnar Solskjaer, UEFA'da maç analisti olarak göreve başladı ve futbol kariyerine geri dönüş yaptı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.