Uludağ’da Kervansaray Otel’de Yangın Çıktı

ULUDAĞ’DA YANGIN ÇIKTI

Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’da yer alan Kervansaray Otel’de, sabah saat 06.00 civarında yangın çıkmaya başladı. Alınan ihbar üzerine yangın mahalline ekipler hızla ulaşıp müdahalede bulundu. Otelde bulunanların olmadığı tespit edilirken, maalesef 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişilerin, 24. Pekin Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta olduğu öğrenildi. Aynı yangında milli kayakçının annesi Fikriye Usta’nın da yaralandığı bildirildi. Ayrıca, otelin eksikliklerinin bulunduğu ve kapatılması gereken bir tesis olduğu ortaya çıktı.

BURSALI YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangına dair şu bilgileri paylaşırken, “Bina tamamen boşaltılmış durumdadır. Net bilgi olmamakla beraber, 2 kişinin vefat ettiği bildirildi. Yangının başlamasıyla beraber, arkadaşlarımız hemen ulaşıp müdahale etti. Binayı komple boşalttı” şeklinde konuştu. Denetimden geçmesi gereken otellerden biri olduğunu vurgulayan Bozbey, “Kartalkaya’daki yangından sonra yeniden denetlemeye tabi tuttuğumuz bir oteldi. Hazırlanan raporu da Uludağ Alan Başkanlığına, ilgili bakanlığa ve Osmangazi Belediyesine ilettik” dedi.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Raporun detaylarını net bir şekilde aktarmanın henüz mümkün olmadığını dile getiren Bozbey, “Ancak eksikleri olan bir oteldi. Kapatılmasına karar verilen bir oteldi. Kapatılıp kapatılmadığını bilmiyorum. Biz denetimleri yapıyoruz. Uludağ Alan Başkanlığına bu raporları iletiyoruz. Gereğini onlar yerine getiriyor” ifadelerini kullandı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soğutma çalışmalarının ardından yapılacak denetimlerin ardından netleşeceği belirtildi. “Ancak ilk tespitlere göre, alt kattaki mutfak veya kafeteryadan olduğu tahmin ediliyor. Bina tamamen boşaltıldı ve yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. İçeride insan olup olmadığını tek tek kontrol ediyoruz” dedi.