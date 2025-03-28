Uludağ’da Otel Yangını: 5 Gözaltı

Uludağ’da meydana gelen otel yangınında, milli kayakçı Berkin Usta ile babası eski milli kayakçı ve kayak hocası Yahya Usta’nın hayatını kaybetmesi üzerine jandarma, soruşturma kapsamında 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Yangın, dün sabaha karşı, Uludağ Birinci Oteller Bölgesindeki Kervansaray Otel’de çıktı. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ile milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) dumandan etkilenerek otelden bilinci kapalı şekilde çıkarıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Yahya Usta ve oğlu Berkin kurtarılamadı.

GÖZALTILAR ARTIYOR

Olayla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, dün otelin müdürü Tekin D. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile mangal yapılmış kapalı alanda söndürülmeden bırakılan közlerin yangına neden olduğu iddiasıyla otel çalışanları T.K., M.K.Ç. ve E.T. de gözaltına alındı. Böylelikle devam eden soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 5’e ulaştı.