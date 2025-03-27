Uludağ’da Otelde Yangın: 1 Ölü

ULUDAĞ’DA YAŞANAN YANGIN PANIĞA NEDEN OLDU

Bursa’nın Uludağ ilçesinde, kayak turizminin merkezlerinden birinde yer alan lüks bir otelde meydana gelen yangın, büyük paniğe yol açtı. Gece saatlerinde başlayan yangının kısa zamanda tüm binayı sardığı öğrenildi. Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye gönderildi.

OTELDE MAHSUR KALANLAR ARAŞTIRILIYOR

Yangın sırasında otel içerisinde çalışan bazı personelin mahsur kalmış olabileceği bilgisi ulaştı. Halen can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı konusunda net bir bilgi mevcut değil.

AMBULANS VE UMKE EKİPLERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Olası yaralanmalara karşı sağlık önlemleri almak amacıyla ambulanslar ve UMKE ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık personeli, dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etmek için hazır bekletiliyor. “Maalesef ilk aldığım bilgiye göre bir kişi hayatını kaybetmiş durumda. Teyit edeceğiz inşallah doğru değildir. Otelin tamamen boşaltıldığı iletildi bana. Tam sayı elimizde yok ama 4 personel vardı içeride.” şeklinde açıklamalarda bulundu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey.