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Uludağ’da Teleferik Arızası, Tatilcileri Zorladı

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BURSA’DA TELEFERİK KRİZİ

Bursa’nın kış turizm açısından en önemli noktalarından biri olan Uludağ, yerli ve yabancı turistlerin eğlenceli vakit geçirme tercihlerinin merkezinde. Ancak, dönüş yapmak isteyen tatilciler teleferiği kullanmak isteyince hayal kırıklığı yaşadı. Teleferik, 1 saat süreyle çalışmadı. Bu durum, vatandaşların metrelerce uzanan kuyruklar oluşturmasına yol açtı.

DONAN SOĞUKTA BEKLEYEN TATİLCİLER

O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Tatilciler dondurucu soğukta beklemek zorunda kaldı. Bursa Teleferik A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Misafirlerimiz, Elektrik dalgalanması sebebiyle oluşan arıza teknik ekibimizin müdahalesi ile giderilmiştir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra tesisimiz hizmet vermeye devam edecektir. Anlayışınız için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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