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Uludağ’daki Kervansaray Otel’de Yangın Çıktı

ULUDAĞ’DA YANGIN OLDU

Bursa’nın Uludağ bölgesindeki Kervansaray Otel’de yangın durumu yaşanıyor. Yangına itfaiye ekipleri etkin bir şekilde müdahale ediyor.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

Bursa Valiliği’nin eksiklikleri gerekçe göstererek kapattığı Kervansaray Otel’deki yangın, sabah saat 06.00 sularında çıktı. Yangınla ilgili olarak İHA muhabirine bilgi veren Bursa Valisi Erol Ayyıldız, “Otele konaklayan tatilci yok ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü” belirtiyor.

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