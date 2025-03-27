Uludağ’daki Kervansaray Otel’de Yangın Paniği

ULUDAĞ’DA YANGIN OLDU

Bursa’nın Uludağ bölgesinde yer alan Kervansaray Otel’de sabah saat 06.00 civarında bir yangın meydana geldi. Yangının, otelin kafeteryasında başladığı belirlendi. Alevler kısa sürede tüm otele yayıldı ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, 2 saatlik yoğun bir çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

DUMANDAN ETKİLENEN GÖREVLİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay esnasında otelde bulunan 12 otel görevlisinden 9’u güvenli bir şekilde dışarı çıkmayı başardı. Ancak çıkan duman nedeniyle etkilenen 3 görevli, sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yangının nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.