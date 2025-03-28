Uludağ’daki Otel Yangını Soruşturması Genişletildi

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Bursa’nın Uludağ bölgesindeki bir otelde meydana gelen yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta’nın yaşamını yitirmesi üzerine soruşturma genişletildi. Otel müdürünün gözaltına alınmasının ardından oteli işleten firmanın yöneticisi ile yangına neden oldukları iddia edilen üç otel çalışanı daha gözaltına alındı.

OTEL ÇALIŞANLARI GÖZALTINA ALINDI

Yangın, milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta’nın hayatını kaybetmesi ve Fikriye Usta’nın ağır yaralanmasına sebep oldu. Yangının ‘açıkta bırakılan közlerin’ yol açtığı iddiasıyla, oteli yöneten C.K.A. ile kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dün otel müdürü T.D. ile birlikte toplamda 5 kişinin sorguları devam ediyor.

YANGIN ANINDA YAŞANANLAR

Dün sabah saatlerinde Uludağ’daki otelde yangın meydana geldi. Yangın ihbarının ardından, bölgeye çeşitli kamu kurumlarından 110 personel sevk edilerek söndürme çalışmaları yapıldı. Olayda, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye Usta ve oğulları Berkin Usta (25) dumandan etkilenmiş durumda olup, otelden bilinci kapalı şekilde çıkarıldılar. Yapılan müdahalelere rağmen Yahya Usta ve oğlu Berkin kurtarılamadı. Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.