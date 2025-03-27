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Uludağ’daki Otel Yangınında 2 Kişi Öldü

ULUDAĞ OTELLER BÖLGESİNDE YAŞANAN TRAJEDİ

Uludağ’daki otelde meydana gelen yangında kaybedilenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Bursa Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, otelde yangın çıktığını ve 12 personelin müdahale ekipleri tarafından kurtarıldığını duyurdu.

OTELİN KONAKLAMA İZNİ İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, otelin 02 Ocak 2025 tarihinde konaklama izninin iptal edildiği ve o sırada otelde müşteri bulunmadığı bilgisi verildi. “Bugün saat 05.29’da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2’si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

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