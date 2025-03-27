Uludağ’daki Otel Yangınında İki Kişi Öldü

OTEL YANGINI ve TELSİYEJ GÖREVLİSİNİN KORKUNÇ ANLARI

Bursa’da meydana gelen yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile Pekin Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden milli kayakçı oğlu Berkin Usta yaşamını yitirdi. Olayda içeriden çıkmayı başaran telesiyej görevlisi Hüseyin İlhan, yangın anında yaşadıklarını aktardı.

DUMAN HIZLA YAYILDI

Kış turizminin yoğun olduğu Uludağ’da sabah saatlerinde çıkan yangın, 2.5 saat süren bir çabanın ardından tamamen söndürüldü. Telesiyej görevlisi İlhan, o anları şöyle anlattı: “Akşam 9’da yattım, sabah 5’te uyandım. İçeride duman vardı. Duman bodrum kata kadar indi. Ben zor attım kendimi dışarı. O esnada diğer arkadaşlara ulaşamadım. Otelin güney kısmında 1. katta yatıyordum. Çok fazla duman vardı. Kapının altından duman girmesin diye kapattım, camdan çıktım. Sonrasında Yahya hocanın vefat ettiğini duydum.”

YANGINDAKİ KAYIPLAR ve YARALILAR

Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Olayla ilgili incelemeler ve çalışmalar bölgede devam ediyor.