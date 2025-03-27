Uludağ’daki Otelde Yangın Paniği

ULUDAĞ’DA LÜKS OTELDE YANGIN PANİĞİ

Bursa’nın Uludağ ilçesinde kayak turizminin merkezi olan bir lüks otelde çıkan yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Gece saatlerinde başladığı belirtilen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın alarmı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

MAHSUR KALANLAR ARASINDA GÖREVLİLER OLUNABİLİR

Yangın anında otelde bulunan bazı görevli kişilerin mahsur kalmış olabileceği bilgisine ulaşıldı. Olası can kaybı ya da yaralanmalarla ilgili henüz kesin bir bilgi yok. Yangın sonrası otelde herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığı araştırılıyor.

ACİL SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEDE GÖREVDE

Olası yaralanmalara karşı bölgeye ambulanslar ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etmek için hazır bekletiliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, NTV yayınına bağlanarak, “Maalesef ilk aldığım bilgiye göre bir kişi hayatını kaybetmiş durumda. Teyit edeceğiz inşallah doğru değildir. Otelin tamamen boşaltıldığı iletildi bana. Tam sayı elimizde yok ama 4 personel vardı içeride.” şeklinde konuştu.