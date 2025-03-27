Uludağ’daki Yangının Detayları Ortaya Çıktı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa Uludağ’da, milli kayakçı Berkin Usta (25) ve kayak hocası olan babası Yahya Usta’nın (57) dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği yangına ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Yangının, sahur vaktinde personel tarafından ateşlenen mangalın, çalışanların dağıldıktan sonra yakın mesafedeki süs bitkisini tutuşturmasından kaynaklandığı belirlendi. Güvenlik kamera kayıtları, alev alan bitkiden düşen tutuşmuş parçaların otelin kafe kısmında başlayarak, yangını tetiklediğini gösteriyor.

BEBEĞİ KURTARAMADI

Uludağ’da alevlere teslim olan Kervansaray Otel’de Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatlarını kaybederken, anne Fikriye Usta bilinci kapalı olarak önce Çekirge Devlet Hastanesi’ne ardından Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilip, ileri seviye yoğun bakım servisine yatırıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otelin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yangının, alev alan süs bitkisinin parçalanmasıyla başlayan ve kafenin yandığı yer olduğu ortaya çıkıyor.

OLAY ANI VE SONRASI

Güvenlik kameralarına yansıyan bilgilere göre, otelin yemekçisi, bekçi, telesiyej görevlisi ve güvenlik görevlileri dahil olmak üzere 12 kişilik personel, sahur zamanı otelin alt tarafındaki giriş kapısını kullanarak 5. arka tarafındaki piste açılan kapıdan giriş yaptı ve kahvaltılarında mangal yaptılar. Sahur yapan ekip, sonrasında eksi 3. kattaki odalarına dinlenmek için gitti. Yangın sırasında, milli kayakçı Berkin Usta ile ailesi 7. kattaki süit odada uyuyordu.

Sabaha karşı saat 05:22’de, herkesin uyuduğu sırada kafede söndürülmeyen mangal ateşinin tutuştuğu alevler önce süs bitkisine sıçradı, ardından kopan parçalarla kafe bölümüne yayıldı ve o bölümü tutuşturdu. Hızla büyüyen alevler oteli sararken, eksi 3. katta kalan 12 personel, acil bir şekilde dışarı açılan kapıdan kaçıp canlarını kurtardı. Ancak, uykuda olan Usta ailesi bu kadar şanslı olamadı.

Yangının başlangıcından kısa bir süre sonra Yahya Usta’ya telefonla ulaşan güvenlik güçleri yangının haberini verdi. Oğlu ve eşi ile birlikte 7. kattaki odalarından çıkan Yahya Usta yangın merdivenini bulamayınca otelden çıkamadı. Olay yerine gelen ekipler, baygın haldeki aile üyelerini dışarıya çıkardı. Ancak, milli kayakçı Berkin ve babası Yahya Usta hayatlarını kaybetti. Anne Fikriye Usta ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Fikriye Usta’nın hayati tehlikesinin devam ettiği ve kayakçı baba ve oğlunun yarın öğle namazından sonra toprağa verileceği ifade edildi.