Uludağ Elektrik’ten İş Gücünde Kadın Desteği

Uludağ Elektrik, iş gücü çeşitliliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında sektörde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Kadınların iş gücüne katılımını desteklemek, yalnızca toplumsal bir sorumluluk değil, aynı zamanda sürdürülebilir başarı için temel bir öncelik olarak değerlendiriliyor. Şirket, kadın çalışanlarına kariyerlerinde güçlü bir destek sunarak her alanda fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde 5 milyondan fazla nüfusa hizmet veren Uludağ Elektrik, iş gücü çeşitliliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki örnek çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

KADIN ÇALIŞANLARIN KİMYASINI GÜÇLENDİRİYORUZ

Uludağ Elektrik, kadın çalışan oranını yüzde 54 seviyelerine çıkararak, kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesine yönelik önemli hedefler koyuyor. Şirketin kadın istihdamını artırmaya yönelik politikaları, sadece kurumsal büyümeye değil, aynı zamanda çevreye, topluma ve ekonomik kalkınmaya da olumlu katkılar sağlıyor. Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, bu bağlamda “Uludağ Elektrik olarak, sektörümüzdeki kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaların ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşıdığının farkındayız.” diyerek bu hedefin önemine vurgu yapıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Kadınların enerji sektöründeki etkinliğini artırmanın sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından kritik olduğunu belirten Balıkesir Bölge Müdürü Vahide Yakut ise, “Uludağ Elektrik’in ilk kadın bölge müdürü olarak, 25 yıllık meslek hayatımın 14 yılını yöneticilik pozisyonlarında geçirdim.” diyerek sektörde kadınların rolünü güçlendirdiğini ifade ediyor. “Erkek egemen bir sektör olarak bilinen enerji alanında, hem bölge müdürü hem de elektrik-elektronik mühendisi olarak mesleğimi gururla icra ediyorum.” ifadesiyle de kadınların sektördeki önemi üzerinde duruyor.

KADIN YÖNETİCİLERİN FARKINDALIK YARATTIĞI VURGUSU

İnegöl Bölge Müdürü Deniz Ömeroğulları, “Sektörde kadın yönetici olmanın, özellikle iletişim ve motivasyon gibi konularda daha avantajlı olduğuna inananlardanım.” diyerek kadınların iş ortamına sağladığı farklı bakış açılarını paylaşıyor. Ömeroğulları, aldığı takdire de vurgu yaparak “Bir kadının, sizin gibi bir kadın yöneticiyle iş görüşmesi yapmak bana umut verdi.” sözlerinin kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtiyor. Kadın gücünün yönetimde olması, birçok kişi için ilham verici bir unsur olarak öne çıkıyor.