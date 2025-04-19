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Uludağ Enerji Zirvesi yapıldı. Enerji stratejisi ele alındı. Geleceğe yönelik önemli mesajlar verildi. Tüm sektör temsilcileri katıldı. BTSO iş dünyasına ilham verdi. Yenilenebilir enerji kaynakları konuşuldu.

ULUDAĞ ENERJİ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Konseyi’nin öncülük ettiği Uludağ Enerji Zirvesi, 17-18 Nisan tarihlerinde Bursa Business School’da yapıldı. ‘Geleceğin Enerji Stratejisi’ temasıyla düzenlenen zirve, enerji sektöründeki tüm dinamikleri bir araya getirerek önemli mesajlar sundu. İki gün boyunca sektörün öncü isimlerini ağırlayan bu etkinlik, geleceğin enerji stratejilerinin şekillendiği bir platform olmayı hedefliyor.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE DOĞRU ADIMLAR ATILDI

Zirveye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan’ın yanı sıra birçok sektör temsilcisi katıldı. Türkiye’nin enerji vizyonu, yerli teknoloji, mega enerji yatırımları gibi konuların yanı sıra finansal dönüşüm ve yapay zeka gibi önemli başlıklar da zirvede ele alındı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Zirvemiz bu sene ‘Geleceğin Enerji Stratejisi’ mottosuyla yola çıktı. Enerji sektöründeki küresel dinamikleri ve Türkiye’nin stratejik rolünü tartıştık. Enerji sektörünün daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşması için bu tür etkinliklerin önemli olduğuna inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ

BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, zirvenin oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Programda yenilenebilir enerji kaynakları, enerji depolama teknolojileri ve yapay zeka destekli enerji yönetim sistemlerinin ele alındığını belirtti. Dağlıoğlu, “Geleceğin enerji kaynaklarından hidrojen de gündemimizde yer aldı. Zirve, kamu, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından önemli isimlerin katkılarıyla oldukça başarılı geçti. Katılımın yoğun olması, sektörün geleceği adına önemli mesajların verilmesini sağladı. Enerji Zirvesi’nin gelecek yıllarda daha güçlü bir şekilde düzenlenmesi hedefimiz.” dedi.

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