Uludağ Kervansaray Otel’de Yangın Paniği

ULUDAĞ KERVANSARAY OTEL’DE YANGIN ÇIKTI

Uludağ Kervansaray Otel’de meydana gelen yangın, büyük paniğe neden oldu. Ocak ayında turizm işletme belgesinin ve Milli Parklar tahsisinin sona ermesi nedeniyle kapatılan otelde, henüz net bir sebep bilinmeyen bir yangın çıktı. Oteller Bölgesi’nde bulunan bu tesiste ruhsat yenilenmediği için faaliyet durdurulmuştu. Yangının çıkış sebebi ve gelişmeler hakkında pek çok soru gündeme geldi.

YANGINI ETKİLEYEN DETAYLAR

Ocak ayında turizm işletme belgesi olmaması nedeniyle kapatılan Uludağ Kervansaray Otel, şimdi yangın olayıyla tekrar gündeme geldi. Otelin belediye ruhsatı ve basit konaklama belgesinin süresi dolmuştu ve Milli Parklar’daki tahsis süreci de sonlanmıştı. Yangın, ruhsatsız olan bu otelde belirsiz bir şekilde başladı.

Yangın sırasında, otelin içinde 12 kişinin bulunduğu öğrenildi. Özellikle alt kısımdaki kayak merkezinde çalışanların içeride olduğu, bir kayak eğitmeni ile eşi ve çocuğunun dumandan etkilendiği bildirildi. Mahkeme kararıyla tahliyesi gerçekleştirilen Uludağ Kervansaray Otel’den üç kişi bilinci kapalı şekilde çıkarıldı ve acil olarak hastanelere sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangın, olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şu anda Uludağ Kervansaray Otel’de çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu durum, hem otelin geleceğini hem de yangının sebebini sorgulatan ciddi bir mesele olarak öne çıkıyor.