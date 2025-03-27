Uludağ Kervansaray Otel’deki Yangın ve Ruhsat Problemi

ULUDAĞ KERVANSARAY OTEL’DE YANGIN VE RUHSTAT YENİLEME SÜRECİ

Uludağ Kervansaray Otel, bir yangın olayı ve ruhsat yenileme süreci sebebiyle yeniden gündeme geliyor. Vatandaşlar, “Uludağ Kervansaray Otel kimin?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Otelin ruhsatının neden yenilenmediği de merak edilen konular arasında. 1997 yılında kurulan Kervansaray Yatırım Holding, Uludağ’dan Antalya’ya kadar 10’a yakın otelin sahibi. Sayılgan grubunun ikinci kuşak temsilcisi olarak Selim Sayılgan, grubun yönetimini devraldı.

YANGININ NEDENİ VE RİSKLER

Ocak ayında turizm işletme belgesi olmaması nedeniyle kapatılan Uludağ Kervansaray Otel, şimdi de yangınla gündemde. Yangının çıkış nedeni hala netlik kazanmadı. Otelin belediye ruhsatı, basit konaklama belgesinin süresinin dolması ve Milli Parklar’daki tahsis sürecinin sona ermesiyle yenilenmedi. Yangın, Oteller Bölgesi’nde bulunan ruhsatsız otelde meydana geldi. Yangın sırasında içeride 12 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kayak merkezinde çalışan bazı kişilerin otelde olduğu, özellikle bir kayak eğitmeni, eşi ve çocuğunun dumandan etkilendiği bildirildi.

TAHLİYE VE MÜDAHALE

Mahkeme tarafından tahliyesine karar verilen Uludağ Kervansaray Otel’den üç kişi bilinci kapalı şekilde çıkarıldı ve acil olarak hastanelere sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Şu an, Uludağ Kervansaray Otel’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.