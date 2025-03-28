Uludağ Otel Yangınında 4 Şüpheli Tutuklandı

Geçtiğimiz gün Bursa Uludağ’da yer alan Kervansaray Otel’de meydana gelen yangında maalesef 2 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığını duyurdu ve şu sözleri sarfetti: “Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta’nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.”

MANGALDAN ÇIKAN YANGIN OTELİ SARDI

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde bulunan Kervansaray Otel’de yangın saat 05.30 sıralarında başladı. Restoranın kafe-restoran bölümünde çıkan yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı. Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sardı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında, otel ve altındaki kayak merkezinde çalışan 12 kişinin binada olduğu öğrenildi. Kayak eğitmeni, eşi ve oğlu dumandan etkilendi.

DÜNYA ŞAMPİYONU VE BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Mahkemece tahliyesine karar verilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta, Uludağ’daki sağlık merkezine kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yahya Usta ve Berkin Usta kurtarılamadı.