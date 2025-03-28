Uludağ Otel Yangınında Dört Kişi Tutuklandı

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Uludağ’da meydana gelen otel yangınında milli kayakçı Berkin Usta ile babası eski milli kayakçı ve kayak hocası Yahya Usta hayatını kaybetti. Bu yangınla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 kişi tutuklandı, 2 kişi için ise adli kontrol kararı verildi. Yangın, Uludağ Birinci Oteller Bölgesi’nde bulunan Kervansaray Otel’de dün sabaha karşı çıktı. Yangın sonucunda Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı olan Yahya Usta, eşi Fikriye ve 25 yaşındaki oğlu Berkin Usta dumandan etkilendi.

BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Otelin içinden bilinci kapalı olarak çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmanın sonucunda otel müdürü Tekin D. gözaltına alındı. Bu soruşturma çerçevesinde, oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile mangal yapılmasının ardından söndürülmeden bırakılan közlerin yangına neden olduğu iddiasıyla otel çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. de gözaltına alındı.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL DURUMU

Gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü hakkında tutuklama talebi gerçekleştirildi. Bunlar arasında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanları yer alıyor. Diğer bir şüpheli olan otel mülk sahibinin ise adli kontrol talebiyle ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi için adli kontrol kararı verildi. – BURSA