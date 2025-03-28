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Uludağ Yangını: Dört Şüpheli Tutuklandı

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Yangın ile ilgili açıklama

Geçtiğimiz günlerde Bursa Uludağ’da bulunan Kervansaray Otel’de meydana gelen yangın sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi. Yangının hemen ardından başlatılan soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç, soruşturma sürecinde 4 şüphelinin tutuklandığını belirtti. “Bursa Uludağ Oteller Bölgesi’nde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta’nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

mangaldan çıkan yangın oteli sardı

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde yer alan Kervansaray Otel’de saat 05.30 sıralarında bir yangın meydana geldi. Yangın, restoranın kafe-restoran bölümünde başladı ve kısa süre içerisinde tüm katlara yayıldı. Kot farkı nedeniyle otelin ön cephesi 8, arka cephesi 6 katlıydı. Alevlerin sardığı otelin yanı sıra, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında otelde ve altındaki kayak merkezinde çalışan 12 kişinin bulunduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.

dünya şampiyonu ve babası hayatını kaybetti

Olayla ilgili bilgisine başvurulan otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta, Uludağ’daki sağlık merkezine kaldırıldı. Ne yazık ki, Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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