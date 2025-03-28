Uludağ Yangını: Soruşturma Genişletildi, Gözaltılar Arttı

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Bursa Uludağ’daki bir otelde meydana gelen yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta’nın hayatını kaybetmesiyle bağlantılı soruşturma genişletiliyor. Otel müdürünün gözaltına alınmasının ardından, oteli işleten şirketin yöneticisi ve yangına neden oldukları iddia edilen üç otel çalışanı da gözaltına alındı.

KÖZLERİN AÇIKTA BIRAKILMASI KAZAİ DİREKTİFİ

Yangının nedeninin araştırıldığı olayda, milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta’nın yanı sıra ağır yaralanan Fikriye Usta’nın da bulunduğu yangın, közlerin açıkta bırakılması sonucunda başladı. Oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına sebep olan çalışanlar T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan otel müdürü T.D. dahil 5 kişinin sorgulamaları devam ediyor.

YANGIN SONUCU ACILI KAYIPLAR

Dün sabah saatlerinde Uludağ’daki otelde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen 110 personel tarafından kontrol altına alınmıştı. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye Usta ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen, Yahya Usta ve oğlu Berkin kurtarılamamış, Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.