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Uludağ Yolculuğu Kar Lastiği Engeline Takıldı

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ULUDAĞ’A ÇIKMAK İSTEYEN SÜRÜCÜNÜN JANDARMA ENGELİ

Tekirdağ’dan ailesiyle Uludağ’a yol alan bir sürücü, yoğun kar yağışına rağmen kayak merkezine ulaşma çabası sırasında jandarmanın engeline takıldı. Jandarma ekipleri, kar lastiği kullanılmadan yola çıkmanın tehlikeli olduğunu bildirmesine rağmen, sürücü ikna çabalarını sürdürdü. Bu anlar bir kameraya yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından, Uludağ’da etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 94 santimetreye kadar ulaştı.

KAR YAĞIŞIYLA TURİST AKINI

Kar yağışının duyulmasından sonra yerli ve yabancı turistler kayak pistine akın etti. Tekirdağ’dan yaklaşık 300 kilometre yol kat eden bir vatandaş, gişelere geldiğinde jandarmanın kar lastiği ve zincir denetimiyle karşılaştı. Jandarma ekipleri, kar yağışı sebebiyle potansiyel tehlikelere karşı yaptıkları uygulama kapsamında araca yaklaşarak kontrol gerçekleştirdi. Sürücü, lastiklerinin 4 mevsim olduğunu söyleyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.

SÜREÇTEKİ DİYALOG KAMERAYA YANSIDI

Sürücü, jandarma ekiplerine uzun süre ikna çabası gösterse de, bunun sonucunda geri gönderildi. Ancak eksikliklerini gideren sürücü, daha sonra ailesiyle birlikte tekrar Uludağ’a çıkma imkanını buldu. Bu süreçte sürücü ile jandarma ekipleri arasında yaşanan diyalog, basın mensuplarının kameralarına yansıdı.

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