“Uludağ Zirvesi Eriyor, Drone Görüntüleri”

ULUDAĞ’IN ZİRVESİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER

Uludağ’ın zirvesinde gerçekleştirilen drone görüntüleri, dağın zirvesinde her geçen gün oluşan erimeyi açıkça gösteriyor. Zirve sırt hattında kuzeyden batıya doğru devam eden aşınma nedeniyle uzmanlar, yıllar içinde Uludağ’ın daha alçak bir dağ haline geleceğini ifade ediyor.

DAĞCI VE DRONE GÖRÜNTÜLEME

Bursalı bir dağcının saatler süren zirve yürüyüşü, onu takip eden dronelar tarafından sürekli olarak kaydedildi. Bu görüntüler, Uludağ’daki doğa değişikliklerini gözler önüne sermekte önemli bir rol oynuyor.