Uludere Kanyonu Sonbaharda Büyüleyici Güzellikte

ULUDERE KANYONU’NDA SONBAHAR GÖKYÜZÜ GÜZELLİĞİ

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yer alan ve mağaralarla dolu olan Uludere Kanyonu, sonbahar mevsimiyle birlikte muhteşem bir güzelliğe kavuştu. Ahlat’ın Uludere köyünden başlayarak Cemalettin köyündeki Ziyaret Tepesi’ne kadar uzanan 10 kilometrelik bu kanyon, derinliği ve genişliği ile ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Uludere koyundan adını alan bu kanyon, içinde barındırdığı mağara yerleşimleri, şırıl şırıl akan deresi ve zengin bitki örtüsü ile göz dolduruyor.

SONBAHARIN RENGARENK GÖRÜNTÜLERİ

Kimi yerlerinde derinliği 100 metreyi aşan Uludere Kanyonu, sonbahar mevsimi ile birlikte sarı ve kızıl tonlara bürünen ağaç ve bitki türleriyle seyir zevki sunuyor. Bu renk cümbüşü, kanyonun doğal güzelliklerini daha da belirgin hale getiriyor. Kanyonun büyüleyici sonbahar manzarası, havadan dron ile görüntülenerek bu muhteşem doğa harikasının güzelliği gözler önüne seriliyor.