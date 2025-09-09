Ulukale Dut Tesisi’nde Üretim Artacak

ULUKALE DUT TESİSİ’NDE ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Tunceli’nin önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Ulukale Dut Tesisi’nde, üretim kapasitesinin 550 tona çıkarılması ve paketleme bölümünün yakın zamanda devreye alınması hedefleniyor. Tunceli’de tarım ve üretim konusundaki yatırımlar, bölge ekonomisine önemli katkılar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ulukale Dut Tesisi’ndeki çalışmalarla, hem üretim kapasitesinin artırılması hem de kalite standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

MODERN ALTYAPIYLA YENİ PROJELER HAYATA GEÇECEK

Tesisteki projelerle birlikte, yıllık üretim kapasitesinin 550 tona ulaşması bekleniyor. Ayrıca, ürünlerin değer kazanmasını sağlayacak paketleme bölümünün de kısa süre içinde devreye girmesi planlanıyor. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, tesisteki modern üretim altyapısını yerinde inceledi ve yapılan çalışmaların bölge tarımı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Vali Aygöl, üreticilerin alın teri ve emeğiyle büyüyen bu sektörde her zaman yanlarında olduklarını belirterek, desteklerinin devam edeceğini ifade etti.