Ulukaya Şelalesi Kurudu, Su Azalıyor

ULUKAYA ŞELALESİ’NDE SU AZALMASI YAŞANIYOR

Bartın’da meydana gelen kuraklık sebebiyle Ulukaya Şelalesi ve Ulus Çayı kuruma noktasına geldi. Dron ile görüntülenen çay ve şelalede ağaçlar ile otlar ortaya çıktı. Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, “Ulus ilçemiz için su temin ettiğimiz Ulukaya Şelalesi’nden yaklaşık 1,5 aydır su alamıyoruz. Biz daha önce yaptığımız keson kuyularımızdan ilçemize su veriyoruz. Tabi önümüzdeki süreç nasıl olur bilemiyorum. Ama kuyularda bile sularımız azalmaya başladı. Ulus Çayımızın debisi bile yüzde 10’un altına düştü” şeklinde konuştu.

DOĞAL SU KAYNAKLARINDAKİ AZALMA

Ulus ilçe merkezine 17 kilometre mesafede bulunan Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında yer alan Ulukaya Şelalesi en son nisan ayında yağış aldı. Ancak, 3 aydır devam eden kuraklık durumu, şelalenin su seviyesini ciddi şekilde etkiledi. Bir kaya oyuğundan 25 metreden düşen suyun debisinde yüzde 80 azalmanın yaşandığı belirtildi. Drahna Vadisi ve Soğucaksu Dağı’ndan beslenen Ulus Çayı da kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Çayın debisi, azalan su nedeniyle yüzde 10’a kadar düştü.

KESON KUYULARA BAŞVURULDU

10 bin nüfuslu Ulus ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan Ulukaya Şelalesi’nde yaşanan kuruma durumu üzerine belediye ek tedbirler almak durumunda kaldı. Daha önce kurulan keson kuyulardan su temin edilerek, kent merkezinin ihtiyaçları karşılanıyor. Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, “İlçemiz bu yaz 40-42 dereceleri aşan sıcaklıklar gördü. Dolayısıyla bu da yoğun kuraklığa sebep oldu. Bu yıl su kaynaklarımızda daha önce ağustos başında hissedilen eksilme, temmuz ayının başından itibaren doğal su kaynaklarımızda suyun kesilmesine neden oldu. Onun için tüm halkımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum” dedi.