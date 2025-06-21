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Ulukışla’da Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu

ALİESİ TARAFINDAN KAYIP İHBARI YAPILDI

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde, ailesi tarafından bir gün önce kayıp ihbarında bulunulan 66 yaşındaki şahıs, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. Alzheimer hastası olan Mustafa Özçelik, dün sabah evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, durumu değerlendirerek kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI HIZLA BAŞLATILDI

Yapılan ihbarın ardından, arama faaliyetleri UMKE, jandarma, AFAD ve emniyet ekiplerinin katılımıyla başlatıldı. Gece boyunca süren yoğun arama çalışmaları, sabaha karşı sonuç verdi. Kayıp olan Alzheimer hastası Özçelik, sağ olarak bulundu.

TIBBİ MÜDAHALE VE HASTANE SEVKİ

İlk tıbbi müdahalesi, olay yerinde UMKE ekipleri tarafından gerçekleştirilen hasta, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

– NİĞDE

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