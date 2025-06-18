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Ulukışla’nın Sporcuları Tarihi Başarılar Elde Etti

ŞAMPİYONADA TARİHİ BAŞARI

16-17 Haziran tarihleri arasında Sivas’ta gerçekleştirilen Küçük Kızlar Güreş Türkiye Şampiyonası’na katılan 2 bin 500 sporcu arasından Niğde’nin Ulukışla ilçesinden gelen sporcular önemli bir başarı elde etti. 33 kg kategorisinde Yaren Ebrar Su Türkiye ikincisi olurken, 30 kg kategorisinde Mihrima Baran Türkiye üçüncüsü, 58 kg kategorisinde ise Ayşenur Köylü Türkiye beşincisi olarak ilçenin adını gururla duyurdu.

BASARI ZİYARETİ

Yarışmanın ardından başarılı sporcular, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Medet Bozkurt ile birlikte Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse’yi makamında ziyaret etti. Kaymakam Köse, sporcuları tek tek tebrik ederek, “Elde edilen başarılar yalnızca Ulukışla için değil, tüm gençler için ilham verici” ifadesini kullandı. Ayrıca, başarıda katkısı olan antrenörlere, ailelere ve sporculara teşekkür eden Kaymakam Köse, “Ulukışla’nın sportif alanda daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum” diyerek umut dolu bir mesaj verdi.

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