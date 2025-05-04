Uluköy’de Su Ürünleri Üretimi Yapılıyor

ULUKÖY’DE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

Erzincan merkeze bağlı Uluköy’deki su ürünleri tesisinde yıllık 15 milyon yavru alabalık üretimi yapılıyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, bu tesisle ilgili incelemelerde bulunarak, tesis müdürü Su Ürünleri Mühendisi Sinan Ebinç’ten detaylı bilgi aldı. Koçaker, “Erzincan tarımsal üretimin her noktasında var olmanın haklı gururunu yaşıyor” diye konuştu.

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDEKİ TECRÜBE

Erzincan’ın deniz kenarında yer almadığını vurgulayan İl Müdürü Koçaker, ancak su ürünleri üretiminde önemli bir yer edindiğini belirtti. İl genelindeki tatlı su kaynaklarının etkin bir şekilde değerlendirildiğini ifade eden Koçaker, “Erzincan olarak su ürünleri konusunda belli bir tecrübeye sahibiz. Devam eden yatırımlarımız var. Onların tamamlanmasının ardından üretim kapasitemiz daha da artacak. Hem yavru hem de porsiyonluk üretimi gerçekleştiriliyor. Burada önemli olan tertemiz su kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, çevreye saygı duyarak, sağlıklı gıda üretiminin sağlanmasıdır. Ben sektörde üretime devam eden tüm işletmelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

YAVRU KULUÇKAHANESİ KAPASİTESİ

Su Ürünleri Mühendisi Sinan Ebinç, tesisin yıllık 25 milyon kapasiteli bir yavru kuluçkahanesi olduğunu ve şu an 15 milyon yavru üretimi gerçekleştirdiklerini aktardı. Tesiste 30 adet havuz ve 150 tane fiberglas büyütme tankı bulunduğunu belirten Ebinç, 5 kişinin istihdam edildiği bu tesisin hem Erzincan’a hem de Türkiye’ye katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.