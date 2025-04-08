Ulukurt Yeniden Canlandı mı?

ULUKURTLARIN YENİDEN HAYATA DÖNÜŞÜ

Televizyon dizisi Game of Thrones’da karşımıza çıkan Dire Wolf (Ulu Kurt) türü, 13 bin yıl önce yaşamış bir diş DNA’sının kullanılmasıyla laboratuvar ortamında yeniden üretilmiş durumda. Colossal Biosciences adlı biyoteknoloji şirketi, 12.500 yıl önce nesli tükenen bu devasa “ulukurt”ları gen düzenleme teknolojileriyle hayata yeniden kazandırdığını açıkladı. Böylece, izleyicilerin korkutucu hayvanlar olarak hatırladığı tür, laboratuvar başarısıyla dünyaya geri dönüyor.

ANTİK DNA ÖRNEKLERİ İLE KLONLAMA SÜRECİ

Colossal’ın yaptığı açıklamaya göre, antik DNA örnekleri modern gri kurt hücreleriyle birleştirildi. Şirket, 14 farklı gende toplamda 20 genetik düzenleme yaptı. Sonrasında bu hücreler klonlandı ve bağışçı köpeklerden alınan yumurtalara aktarıldı. Bu süreç sonuç olarak üç sağlıklı gebeliğe ulaştı. İki erkek ulukurt yavrusunun 1 Ekim 2024’te, bir dişi yavrunun ise 30 Ocak 2025’te dünyaya gelmesi bekleniyor.

ULUKURTLAR HAKKINDAKİ TARİHİ BİLGİLER

Ulukurtlar, Kuzey Amerika’nın eski yırtıcıları arasında yer alıyor ve gri kurtlara göre çok daha büyük yapılarıyla tanınıyor. Geniş kafaları, kalın açık renkli kürkleri ve güçlü çeneleri ile dikkat çeken bu canlılar, HBO’nun ünlü dizisi Game of Thrones’a ilham verirken, Colossal Biosciences da bu tarihi türü yeniden canlandırarak biyoteknolojik bir ilerleme kaydetmiş oldu.

GELECEK PLANA GÖRE MAMUTLAR

Colossal Biosciences, Ben Lamm ve Harvard Üniversitesi genetikçisi George Church tarafından 2021 yılında kuruldu. Şirketin ilk hedefi mamutları yeniden hayata döndürmekti. Ancak ulukurtları canlandırarak bu alanda önemli bir kilometre taşını geçti. 2028 yılında mamutların doğması planlanıyor. Şu ana kadar toplamda 435 milyon dolardan fazla yatırım aldıkları bilgisi de mevcut.