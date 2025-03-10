Ulus’ta “İlk Orucum, İlk İftarım” Etkinliği

ETKİNLİKTEKİ YOĞUN KATILIM

Bartın’ın Ulus İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncü kez hayata geçirilen etkinlikte 4-6 yaş arası çocuklar ile velileri bir araya geldi. Ulu Camii’de gerçekleştirilen programa katılım oldukça yoğun oldu ve katılımcılar camiye sığmadı. “İlk orucum, ilk iftarım” adı altında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Fırat Kadirlioğlu, Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin ve İlçe Müftüsü Muhammed Yegin de katıldı.

İFTAR VE ETKİNLİKLER

Etkinlikte iftarlar yer sofrası üzerinde açıldı. Ayrıca, çocuklar için Hacıvat – Karagöz perde oyunları sergilendi. İftarın ardından bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Muhammed Yegin, bu yıl üçüncü defa düzenledikleri etkinliğin her yıl artarak büyüdüğüne dikkat çekti. İlçe Kaymakamı Fırat Kadirlioğlu da, etkinliğin Ramazan geleneklerini yaşatmayı hedeflediğini belirtti.

HEDİYELER VE İKRAMLAR

Programın sonunda çocuklara pamuk şeker ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bu anlamlı etkinlik, çocuklar için unutulmaz bir deneyim yaşattı ve Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.