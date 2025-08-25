Haberler

Ulus’ta Kayıp Adam Derede Bulundu

ÖLÜ BULUNAN YAŞLI ADAMIN KİMLİĞİ

Bartın’ın Ulus ilçesinde bir süredir irtibat sağlanamayan 61 yaşındaki Kamil Kuru, evine 1 kilometre mesafedeki bir derede yaşamını yitirmiş olarak bulundu.

HİÇBİR İZ BIRAKMADAN GİTTİ

Alınan bilgilere göre, Kamil Kuru, gezmek amacıyla pazar günü evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yapılan aramalar sonucunda, Kuru’ya ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE CENAZE PROSEDÜRÜ

Bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi. Gerçekleştirilen arama çalışmaları neticesinde Kuru, evine 1 kilometre uzaklıkta bir derede ölü olarak bulundu. Olay ile ilgili gerekli soruşturma başlatıldı ve Kuru’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

