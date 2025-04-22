Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları Başarıyla Gerçekleşti

ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI’NDA BÜYÜK KATILIM

Akdeniz Üniversitesince bu yıl 29’uncusu düzenlenen Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları, 20 farklı ülkeden yaklaşık 6 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en köklü matematik organizasyonlarından biri olan bu etkinlik, genç zihinleri Antalya’da bir araya getirdi.

OLİMPİYATLARIN YAPIM TARİHİ VE KATILIMCI SAYISI

Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları (UAMO) Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdemir, açılış konuşmasında bu olimpiyatların 1996 yılından günümüze kadar devam ettiğini ve her yıl daha da büyüyerek gerçekleştirildiğini dile getirdi. Özdemir, “Olimpiyatlarda 5’inci sınıftan 11’inci sınıfa kadar öğrenciler yarışıyor” dedi. Bu yıl gerçekleştirilen organizasyonda iki aşamalı bir sınav yapıldığını belirten Özdemir, “İlk aşamaya Türkiye’den 4 bin, diğer ülkelerden ise 2 bin öğrenci katıldı. Bu öğrencilerden Türkiye’den en başarılı 1000 öğrenci ve yurt dışından 250 öğrenci finalde yarışma hakkı elde etti” ifadelerini kullandı.

BİLİMİN GELECEĞİNE VURGU

Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı’nın kurucusu Prof. Dr. İlham Aliyev, tüm teknolojik gelişmelerin arka planında büyük matematik keşiflerinin yer aldığına dikkat çekti. Aliyev, “Üstün yetenekli matematikçiler ilkokulda, ortaokulda, lisede, sizlerin içinden yetişiyor” diyerek, büyük problemleri çözme yeteneğinin önemine değindi ve “Bu yeteneklerin zamanında bulunup keşfedilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

ÖDÜL TÖRENİ VE BAŞARILI ÖĞRENCİLER

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, zorlu sınavları geride bırakan tüm öğrencileri tebrik etti. 20 farklı ülkeden katılımcıların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, dereceye girenler için özel bir tören düzenlendi. Törende, öğrencilere madalyaları verildi ve puan sıralamasına göre her sınıftan en başarılı ilk 3 öğrenciye Türkiye Zeki ve Dahi Çocukları Eğitim Vakfı ile An Yayıncılık tarafından para ödülü verildi.