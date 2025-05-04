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Ulusal Diyalog Komitesi Kuruldu

FİLİSTİN’DE ULUSAL DİYALOG KOMİTESİ KURULDU

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Azzam el-Ahmed, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak amacıyla bir “ulusal diyalog komitesi” oluşturulduğunu açıkladı. Filistin yönetiminin “Filistin’in Sesi Radyosu” aracılığıyla açıklamalar yapan Ahmed, FKÖ’nün mevcut duruma bağlı olarak iki ayrı komite kurduğunu ifade etti.

SOYKIRIMCI SAVAŞA SON VERMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Ahmed, oluşturulan ilk komitenin “Filistin halkına yönelik soykırımcı savaşı sona erdirmek için uluslararası desteği harekete geçirmek ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) maddi destek sağlamak için” aktif olacağını belirtti. İkinci komitenin ise “bölünmeyi sona erdirmek için kapsamlı bir ulusal diyalog başlatmayı” hedeflediğini dile getiren Ahmed, bu komitenin Filistinli gruplar arasındaki ayrılığı gidermek için çalışmalarda bulunacağını vurguladı.

YENİ ATAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh’in 26 Nisan’da Filistin Devlet Başkan Yardımcılığına atanmasının ardından, boşalan bu göreve Azzam el-Ahmed’in atandığı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişmeler, Filistin’de birlik ve dayanışma çabalarının arttığı bir dönemi işaret ediyor.

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