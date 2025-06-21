Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Toplanıyor

YENİ DÖNEM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelge doğrultusunda, 2026-2030 dönemi için Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplanma kararı aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu önemli gelişmeyi duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile 2026-2030 dönemi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlık çalışmaları kapsamında önemli bir adımı attık” dedi.

POLİTİKALAR SOSYAL DİYALOGLA HAYATA GEÇİRİLECEK

Yapılan açıklamada, bakanlık koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yanı sıra işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikaları ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ile ihtiyaç duyulan alanlarda politika ve programların sosyal diyalog zemininde hayata geçirileceği vurgulandı. Işıkhan, “Temel hedefimiz iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile çalışanların sağlık ve iyilik hallerinin korunmasına yönelik önleyici ve sürdürülebilir bir ulusal politika oluşturmak” şeklinde konuştu.

ANA HEDEF ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI

Bakan Işıkhan’ın belirttiği gibi, bu yeni dönemle birlikte iş sağlığı ve güvenliği alanında daha etkin politikalar geliştirmek amaçlanıyor. Çalışanların sağlığını ve iyilik hallerini koruma hedefi çerçevesinde, oluşturulacak politika ile birlikte iş kazalarının azaltılması planlanıyor. Bu tür gelişmeler, iş yaşamında sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması için kritik bir öneme sahip.