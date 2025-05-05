Ulusal İSG Konseyi, Yapay Zeka Konusunu Görüşecek

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ TOPLANIYOR

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi için öneriler sunan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, bu ay yapacağı toplantıda yapay zekanın İSG’ye olan etkilerini, dijital yorgunluğun oluşturduğu riskleri ve uzaktan çalışma konularını masaya yatıracak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Şubat 2005’te kurulan Konsey, ilk toplantısını 6 Mayıs 2005’te gerçekleştirmişti. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, çalışma yaşamında iş sağlığı ve güvenliğine dair mevcut durumların iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyor.

TOPLANTIDA YENİ GÜNDEM MADDELERİ

Konsey, en son 2017’de toplanmış ve o tarihten bu yana yeniden yapılandırılmıştı. Şimdi ise bu ay içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kapsamı ve uygulamadaki gelişmeler değerlendirilecek. Bu değerlendirme, kamu kurumları ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde kanunun tam uygulamaya geçip geçmemesi açısından önem taşıyor.

YAPAY ZEKANIN ETKİLERİ VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

Toplantıda, ülkedeki temel iş sağlığı ve güvenliği sorunları tartışılacak. Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ile İSG kültürünün güçlendirilmesi, dijitalleşme sürecinin iş sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkileri, yeni nesil çalışma şekilleri çerçevesinde psikososyal riskler, dijital yorgunluk tehlikeleri ve uzaktan çalışma meseleleri ele alınacak. Ayrıca, 2025-2028 dönemini kapsayan “İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Belgesi”nin hazırlanma süreci hakkında da değerlendirmeler yapılması bekleniyor.