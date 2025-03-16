Ulusal Kanallarda 16 Mart Yayın Akışı

ULUSAL KANALLARDA RİTMİK YAYIN AKIŞI

Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV gibi ulusal televizyon kanalları, 16 Mart Pazar günü izleyicilere kapsamlı bir yayın akışı sunuyor. Farklı türlerdeki dizi ve programlarla, her kanal izleyicilerin beğenisine hitap ediyor. Peki, bugün TV’de hangi diziler öne çıkıyor? Hangi programlar izleyicileri bekliyor? 16 Mart 2025 Pazar günü televizyon ekranlarında neler var?

KANAL D PROGRAM AKIŞI

16 Mart Pazar günü Kanal D, 06:15’te “Kavak Yelleri” ile ekranı açıyor. Ardından 08:30’da “Konuştukça” devam ediyor. Gün içerisinde “Magazin D Pazar” 09:45’te izleyicilerle buluşuyor. Öğle saatlerinde 12:45’te “Evrim Akın ile Ev Gezmesi”, 13:45’te “Arda’nın Ramazan Mutfağı” ve 14:30’da “Piyasa” programları izlenebiliyor. Akşam 18:30’da “Kanal D Ana Haber Hafta Sonu” ile güncel haberler sunuluyor. Sonrasında 20:00’de “Cengizhan Destanı” yer alıyor. Gece yarısı 22:45’te “Kandahar” ve gece 01:15’te “Piyasa” ile akış devam ediyor.

TRT 1 YAYINLARI

TRT 1, 06:00’da “5N1K” ile yayın hayatına başlıyor. İzleyicileri 05:43’te “İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı” olan özel bir bölüm bekliyor. 05:45’te “Kur’an-I Kerim Hatm-i Şerif”, 06:40’ta “Yedi Numara” ve diğer programlar sırasıyla ekranlarda yer alıyor. 08:00’de “Alparslan: Büyük Selçuklu”, devamında 19:30’da “Ana Haber” ile haber akışı sunuluyor. Akşam saatlerinde 20:00’de “Teşkilat” dizisi izleyiciyle buluşacak.

SHOW TV PROGRAM PROGRAMI

Show TV’de gün 07:00’de “İki Aile” ile başlıyor. Saatler ilerledikçe “Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi” 08:15’te ekranlara geliyor. 09:00’da “Yalı Çapkını” ve 11:00’de “Tülin Şahin ile Moda” yer almakta. Öğle saatlerinde 12:00’da “Vahe ile Evdeki Mutluluk” programı izlenebiliyor. Akşam 20:00’de “Çok Güzel Hareketler 2” sahne alacak.

ATV YAYINİ

ATV, 06:00’da “Kiralık Aşk” dizisiyle gününü açıyor ve 08:30’da “Çalar Saat Hafta Sonu” programı izleyicileri bilgilendiriyor. 10:00’da “Can Borcu” izlenebiliyor. 19:30’da “atv Ana Haber” ve 20:00’de “Kardelenler” yer alıyor. Gece saatlerinde ise “Kuruluş Osman” ve “Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur” programları izlenebiliyor.

Gün boyunca izleyiciler çeşitli dizi ve programlar ile televizyon keyfini yaşayacaklar. 16 Mart 2025 Pazar günü televizyon kanallarında zengin bir içerik bekleniyor.