Ulusal Meslek Standartları Yürürlüğe Girdi

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

24 Mart 2025 tarihli ve 32851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/1) ile pancardan şeker üretimi alanında dört yeni ulusal meslek standardı hayata geçti. Bu standartlar, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. iş birliğiyle hazırlandı ve ilgili sektör komitelerinin onayıyla Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe alındı. Yeni standartlar, Şeker Pancarı Bıçakçısı (Seviye 4), Şeker Pancarından Ham Şerbet Üretim Operatörü (Seviye 4), Şeker Pancarından Koyu Şerbet Üretim Operatörü (Seviye 4) ve Şeker Pancarı Ham Şerbet Filtrecisi (Seviye 4) mesleklerini kapsamaktadır.

SEKTÖRE KATKILAR VE MESLEKİ YETERLİLİK

Bu önemli gelişme, yalnızca şeker üretimi alanında değil, aynı zamanda genel sanayimizde nitelikli iş gücünün arttırılması, verimlilik, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam ve uluslararası rekabet gücü gibi temel alanlarda ciddi katkılar sağlıyor. Mesleki yeterlilik açısından bu standartlar, pancardan şeker üretimi alanında çalışanların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri açık bir biçimde tanımlıyor. Böylelikle mevcut çalışanların gelişim ihtiyaçları belirlenebiliyor, yeni işe alımlarda daha nitelikli insan kaynağı sağlanabiliyor.

EĞİTİM KURUMLARI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Aynı zamanda mesleki eğitim kurumlarına içerik oluşturmak konusunda da rehberlik eden bu standartlar, sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitimlerin verilmesine olanak tanıyor. İş sağlığı ve güvenliği açısından da standartların önemi büyüktür. Üretim süreçlerindeki fiziksel ve kimyasal riskler dikkate alınarak, alınması gereken önlemler detaylı şekilde açıklanmış. Bu, çalışan sağlığını korumakla birlikte işverenlerin yükümlülüklerini sistemli şekilde yerine getirmelerini sağlıyor.

KALİTE VE İSTİHDAMDA İYİLEŞMELER

Kalite ve verimlilik alanında, standartların uygulanması üretim süreçlerinin daha bilinçli ve kontrollü ilerlemesine destek oluyor. Hata oranlarının azalması, makinelerin etkili kullanımı ve kalite bilincinin artmasıyla beraber hem iç hem de dış pazarda ürünlerin rekabet gücü artacaktır. Çalışanlar açısından mesleklerine dair net bir gelişim yolu sunan bu standartlar, kariyer basamaklarını daha planlı bir şekilde tırmanmalarını sağlıyor. Bu durum, iş gücü piyasasında kaliteyi yükseltirken, işverenlerin nitelikli personel bulmalarına da yardımcı oluyor.

Ulusal standartlara sahip olmak, aynı zamanda Türk şeker endüstrisinin uluslararası pazarlarda daha güçlü ve rekabetçi bir konum elde etmesine katkı sağlıyor. Belgelendirilmiş iş gücü ve kaliteli üretim süreçleri, sektörümüzü dış pazarlarda daha görünür ve tercih edilir hale getiriyor. Böylece, ihracat kapasitesinin artmasına ve yabancı yatırımcılar için güvenilir bir iş ortamı oluşturulmasına katkıda bulunuluyor.

MESLEKİ YETERLİLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ayrıca, sendikamız gıda sektöründe, özellikle et işleme alanlarında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeye yetkili bir belgelendirme kuruluşudur. Yayımlanan bu yeni meslek standartlarının ardından, pancardan şeker üretimi alanına özgü ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi süreci de tamamlanacaktır. MYK belgesi verilmesine olanak sağlayacak altyapı, sendikamız tarafından hazırlanmıştır. Sürecin devamında, pancar şekeri imalatında görev yapan tüm çalışanların meslek tanımlarına uygun sertifika almaları sağlanacak ve güvenilir belgelendirme uygulamalarının hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla ilerleyecektir.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası olarak, sektörümüzün ihtiyaçlarına duyarlı ve çalışanlarımızın haklarını önceleyen bir anlayışla, ulusal yeterlilik ve belgelendirme çalışmalarında öncü olmaya devam edeceğiz. Saygılarımla, İsa Gök- Genel Başkan