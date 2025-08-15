Ulusal Muhafızlar, Washington’da Görevde

GÜVENLİK ARTIRIMI İÇİN ULUSAL MUHAFAZAR GÖREVE BAŞLADI

ABD Savunma Bakanlığı, Donald Trump’ın Washington’da güvenliği artırmak ve suçu önlemek amacıyla aldığı karar sonrasında 800 Ulusal Muhafızın tamamının şehirdeki görev yerlerine dağıtıldığını bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kingsley Wilson, düzenlediği basın toplantısında başkent Washington’a gönderilen Ulusal Muhafızların son durumunu aktardı. Wilson, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla bölgeye sevk edilen 800 Ulusal Muhafızın yerlerine yerleştirildiğini ve görevlerine başladığını belirtti.

GÖREV TANIMLARI VE HAZIRLIK DURUMU

Bu askerlerin silah taşıması ve gözaltı gibi kolluk kuvveti görevlerini yerine getirmesi beklenmiyor. Ancak Wilson, gerek duyulması halinde askerlerin bu tür kolluk görevlerini üstlenmek için hazır durumda olduklarını ifade etti. Donald Trump, Washington’da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını azaltmak amacıyla kamu güvenliği acil durumu ilan ederek, şehir polis teşkilatını federal kontrol altına alacağını ve Ulusal Muhafızları bölgeye sevk edeceğini duyurmuştu.