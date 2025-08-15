Haberler

Ulusal Muhafızlar, Washington’da Görevde

GÜVENLİK ARTIRIMI İÇİN ULUSAL MUHAFAZAR GÖREVE BAŞLADI

ABD Savunma Bakanlığı, Donald Trump’ın Washington’da güvenliği artırmak ve suçu önlemek amacıyla aldığı karar sonrasında 800 Ulusal Muhafızın tamamının şehirdeki görev yerlerine dağıtıldığını bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kingsley Wilson, düzenlediği basın toplantısında başkent Washington’a gönderilen Ulusal Muhafızların son durumunu aktardı. Wilson, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla bölgeye sevk edilen 800 Ulusal Muhafızın yerlerine yerleştirildiğini ve görevlerine başladığını belirtti.

GÖREV TANIMLARI VE HAZIRLIK DURUMU

Bu askerlerin silah taşıması ve gözaltı gibi kolluk kuvveti görevlerini yerine getirmesi beklenmiyor. Ancak Wilson, gerek duyulması halinde askerlerin bu tür kolluk görevlerini üstlenmek için hazır durumda olduklarını ifade etti. Donald Trump, Washington’da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını azaltmak amacıyla kamu güvenliği acil durumu ilan ederek, şehir polis teşkilatını federal kontrol altına alacağını ve Ulusal Muhafızları bölgeye sevk edeceğini duyurmuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Antalya’da Trafik Ekipleri Denetim Yaptı

Antalya'da gerçekleştirilen helikopter ve dron destekli trafik denetimlerinde 68 bin 439 araç incelendi, 20 binden fazla sürücüye farklı ihlaller nedeniyle ceza ödendi.
Haberler

Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi Verildi

Yeşilay Batman Şubesi, Yıldız Cami Kız Kur'an kursunda teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirme eğitimi düzenledi, aileleri doğru teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.