Ulusal Süt Konseyi ve Uludağ Üniversitesi, Süt Günü’nü kutladı. Minik öğrenciler, inek gördü. Süt ve ürünleri, herkese faydalıdır. Süt, doğanın mucizevi içeceğidir. Çiftçilerin emeği çok kıymetlidir. Süt, insan sağlığı için önemlidir

GÜZEL ANILARLA DOLU BİR ETKİNLİK

Ulusal Süt Konseyi ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dünya Süt Gününü, Emir-Koop İlkokulundan gelen minik öğrencilerle birlikte fakültenin hayvan çiftliğinde coşkulu bir şekilde kutladı. Çiftlikte, 1. sınıf öğrencileri hem lezzetli süt içti hem de sütün kaynağını görerek, büyük bir deneyim yaşadı. 100’e yakın çocuk, keyif dolu anlar geçirirken, ineklerin arasında bardak bardak dağıtılan sütten içip, büyükbaş hayvanları sevme fırsatı buldu. Üstelik, minikler süt bıyığı yapmayı da unutmadı, böylece etkinlik daha da eğlenceli hale geldi.

SÜTÜN ÖNEMİ VURGULANDI

Programa katılan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hamit Can, doğanın sunduğu en önemli nimetlerden biri olan sütün hayattaki yerini kutlamak amacıyla bu etkinliğin gerçekleştirildiğini ifade etti. Can, “Süt yaşamın kaynağı, doğanın mucize içeceği. Vitamin ve mineral içeriğiyle vazgeçilmez besin kaynağı. Her gün içilen bir bardak süt, yeni neslin geleceğinin sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlayacaktır,” dedi. Can ayrıca, sabah erken saatlerde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin emeklerini unutmamak gerektiğini de belirtti.

SÜTTEN FAYDA SAĞLAMAK HERKESİN HAKKI

Martın içinde bulunan bu etkinlikle birlikte çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarının gelişmesi hedefleniyor. “Mottomuz, her yaşta insan için günde bir bardak süt içelim,” diyen Can, süt ve ürünlerinin her yaş grubuna faydalı olduğunu da vurguladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hakan Üstüner, Dünya Süt Günü dolayısıyla bu yılki kutlamayı sütün kaynağında gerçekleştirdiklerini açıkladı. Çocukların sütün üretildiği inekleri görüp, süte dair bilgileri edinmelerinin önemine dikkat çekti.

DÜNYA SÜT GÜNÜ’NÜN ANLAMI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından belirlenen Dünya Süt Günü, her yıl 1 Haziran’da kutlanıyor ve bu tarihi kapsayan hafta ise Dünya Süt Haftası olarak kabul ediliyor. Özel gün, birçok ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanarak, sütün insan sağlığı açısından önemi ve süt sektörünün ekonomik katkıları hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Bu tarihin belirlenmesinin sebebi, birçok ülkede bu tarihte sütle ilgili kutlamaların yapılması. Başlangıçta Mayıs ayında kutlanan bu gün, bazı ülkelerde aynı dönemde birden fazla özel gün olması sebebiyle daha sonra 1 Haziran’a sabitlenmiştir.