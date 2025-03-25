Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Düzenlemeleri Açıklandı

Türkiye genelinde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçiş süreci hızla devam ediyor. Bu kapsamda, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, taşıt sahipleri ve Yetkili Taşıt Montaj Firmaları için önemli düzenlemeleri bildirdi. 2025 yılı, UTTS’ye geçiş yılı olarak belirlenirken, mükelleflere Taşıt Tanıma Birimi (TTB) alımı ile ilgili çeşitli destek ve avantajlar sunulacak. 30 Nisan’a kadar kayıt işlemlerini tamamlayanlar, indirimli fiyatlardan yararlanabilecek.

UTTS KAYIT İŞLEMLERİ

Darphane tarafından yapılan açıklamada, UTTS’nin tüm mükellefler için yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu amaçla, 25 Mart 2025 ila 30 Nisan 2025 tarihleri arasında kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlayan mükelleflere, TTB bedeli olarak KDV ve montaj dahil 2 bin 172 TL uygulanacağı belirtildi. 25 Mart’a kadar montaj yaptıran mükellefler, 1 Ocak 2025 – 25 Mart 2025 tarihleri arasında Darphane’den TTB alan ve montaj işlemini tamamlayanlar için 2025 yılı fiyatları üzerinden 619,45 TL değerinde çeşitli destek ve avantajlardan faydalanabilecek.

MONTAJ İŞLEMLERİ VE ÜCRET İADESİ

25 Mart’a kadar montaj yaptırmayan mükellefler için ise ücret iadeleri söz konusu olacak. 1 Ocak 2025 – 25 Mart 2025 tarihleri arasında TTB satın alan ve montaj işlemini tamamlamayan mükelleflere, fatura kesilmemiş ise montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından banka havalesi ile 619,45 TL iade edilecek.

BAŞVURU VE DETAYLAR

UTTS’ye geçiş süreci ile ilgili daha fazla bilgi ve başvuru süreci için mükelleflere, utts.gov.tr adresini ve Darphane tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.