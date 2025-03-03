Ulusal Turizm Kongresi Erzincan’da Gerçekleşecek

ULUSAL TURİZM KONGRESİ 25. KEZ DÜZENLENİYOR

Turizm sektöründe 1990 yılından bu yana devam eden ve büyük bir öneme sahip olan Ulusal Turizm Kongresi’nin 25’incisi, bu yıl Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılacak. EBYÜ Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gürkan Alagöz, “Ulusal Turizm Kongresi’nin 25.si, bu sene bizim ev sahipliğimizde 25-27 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. Tüm turizm paydaşlarımızı Erzincan’a bekliyoruz” diye belirtti.

ERZİNCAN’DA TURİZM PAYDAŞLARI BULUŞUYOR

Bu yılki etkinlik, turizm alanındaki tüm paydaşların bir araya gelmesine olanak sağlayacak. EBYÜ, kongrenin düzenleme sürecinde aktif bir rol üstleniyor ve katılımcılara ev sahipliği yapacak. Kongre, turizmin gelişimi için önemli bir fırsat sunuyor.

KATILIMCILAR İÇİN FIRSATLAR SUNULACAK

Kongre boyunca gerçekleştirilecek olan oturumlar ve paneller, katılımcılara sektördeki yenilikler ve gelişmeler hakkında bilgi edinme fırsatı verecek. Bu etkinlik, turizm alanındaki genel eğilimleri takip etmek ve işbirliklerini güçlendirmek açısından önemli bir platform oluşturuyor.