Ulusal Yas İlan Edildi

ULUSAL YAS İLANI

Uruguay’da, eski Devlet Başkanı Jose Mujica’nın vefatı sebebiyle 3 gün sürecek ulusal yas ilan edildi. Devlet Başkanı Yamandu Orsi tarafından imzalanan resmi belgede, “Eski Devlet Başkanı Jose Mujica’nın vefatı dolayısıyla 14, 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edilmiştir.” şeklinde bir ifade yer aldı. Bu karar doğrultusunda, belirtilen günlerde ulusal bayraklar, kamu binalarında, Uruguay’ın yurtdışı temsilciliklerinde, kışlalarda, kalelerde, hava üslerinde ve savaş gemilerinde yarıya indirilecek.

DUYGU DOLU TAZİYE MESAJI

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Mujica için bir taziye mesajı yayımladı. Mujica’yı, “siyasi mücadele ile insan sıcaklığının bir arada olabileceğinin örneği” olarak tanımlayan Lula, “Mücadele ile nezaketin bir arada olabileceğini, cesaret ve gücün ise alçakgönüllülük ve sade bir yaşamla da mümkün olduğunu bize gösterdi.” ifadelerini kullandı. Lula, Mujica’nın Uruguay’daki diktatörlüğe karşı büyük bir savaş verdiğini belirterek, “Demokrasiyi savundu, sosyal adalet için mücadele etti ve eşitsizliklerin son bulması adına hiçbir zaman geri adım atmadı.” açıklamasında bulundu.

PEPE LAKABIYLA BİLİNEN LİDER

Halk arasında “Pepe” lakabıyla bilinen Mujica, Uruguay’ın başkenti Montevideo’da 89 yaşında yaşamını yitirdi.