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Ulusal Yüzme Müsabakaları Coşkuyla Başladı

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MÜSABAKALARIN AÇILIŞI YAPILDI

Kulüplerin 7-8 yaş ulusal gelişim projesi kapsamında gerçekleştirilen yüzme müsabakaları, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan açılış seremonisiyle başladı. Bu önemli etkinliğe 6 farklı ilden 14 kulüp ve 269 sporcu katılım gösterdi. Genç yüzücüler, farklı yüzme stillerinde yeteneklerini sergileyerek bu organizasyonda yarışma fırsatı buldu.

Sporcuların yanı sıra antrenörler, kulüp temsilcileri, aileler ve izleyiciler de açılışın gerçekleştiği etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Bu tür organizasyonların, genç sporcularımıza ilham vererek onları daha büyük hedeflere yönlendirdiğine olan inancımız tamdır. Bugün burada yer alan her bir sporcu, Türk sporunun geleceği için birer yıldız adayıdır. Belki de ilerleyen yıllarda, bu organizasyonda gösterdiğiniz performansla, sizler ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek ve Türk sporunun gururu olacaksınız. Bunun için her birinize başarılar diliyorum. Unutmayın ki her adım, her yarış, her deneme, sizi daha güçlü bir sporcu yapacak ve hedeflerinize bir adım daha yaklaştıracaktır,” dedi.

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