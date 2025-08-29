Uluskon Malatya Başkanı Kutlama Mesajı Yayımladı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN ANLAMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Polat, bu önemli tarihin bağımsızlığın ve milli iradenin önemli sembollerinden biri olduğunu vurguladı. 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kritik dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

KAZANILAN ZAFERİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Polat, “Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu eşsiz zafer, milletimizin birlik, beraberlik ve inançla neleri başarabileceğinin en büyük göstergesidir” dedi.

GEÇMİŞTEN İLHAMLA GELECEĞE YATIRIM YAPILACAK

Geçmişten aldığı ilhamla ULUSKON Malatya’nın çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Polat, “Bizler ULUSKON Malatya olarak ecdadımızdan aldığımız bu ruh ve kararlılıkla şehrimizin ticaretine, sanayisine ve geleceğine değer katmayı sürdüreceğiz. Zaferin ışığında, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.