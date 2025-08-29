Uluskon Malatya Başkanından Kutlama Mesajı

ULUSKON MALATYA İL BAŞKANI’NIN KUTLAMA MESAJI

ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Polat, bu anlamlı günün bağımsızlık ve milli iradenin en önemli sembollerinden biri olduğunu vurguladı. “30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Polat, “Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönem noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

GAZİ ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİK ETTİĞİ ZAFER

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazanılan bu eşsiz zaferin milletin birlik, beraberlik ve inançla neleri başarabileceğinin en büyük örneği olduğunu ifade etti. ULUSKON Malatya’nın geçmişten aldığı ilhamla işlerine devam ettiğini vurgulayan Polat, “Bizler ULUSKON Malatya olarak ecdadımızdan aldığımız bu ruh ve kararlılıkla şehrimizin ticaretine, sanayisine ve geleceğine değer katmayı sürdüreceğiz.

GELECEĞE DAHA GÜÇLÜ YARINLAR

Zaferin ışığında, ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Polat, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.