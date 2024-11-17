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Spor

Uluslar Ligi’nde Çeyrek Finaller Belirleniyor

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ULUSLAR LİGİ’NDE HEYECAN DİZ BOYU

UEFA’nın iki yılda bir düzenlediği Uluslar Ligi’nde heyecan, kasım ayında oynanan maçlarla sürüyor. A Milli Futbol Takımı’nın bu yıl B Ligi’nde yer aldığı turnuvada 5. hafta karşılaşmaları sona erdi. 5. haftada 14 grupta toplam 26 maç yapılırken, bu maçlarla birlikte toplamda 53 gol atıldı. Ay-yıldızlılar, bu hafta Galler ile Kayseri’de 0-0 berabere kaldı.

ÇEYREK FİNALDEKİ TAKIMLAR BELLİ OLUYOR

A Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar belirginleşiyor. Portekiz, evinde Polonya’yı 5-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı ve yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, attığı iki golle dikkat çekti. Roberto Martinez’in çalıştırdığı takım, puanını 13’e çıkararak çeyrek finali garantiledi.

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