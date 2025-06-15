Uluslararası 59. Kiraz Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

ULUSLARARASI KİRAZ FESTİVALİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Tekirdağ’daki 59. Uluslararası Kiraz Festivali, ünlü sanatçıların sahne performancesiyle yoğun bir katılım sağladı. Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen bu etkinlikte, sahneye ilk çıkan isim pop müziğin tanınan ismi Simge Sağın oldu. Hit şarkılarıyla Tekirdağlılara müzik ziyafeti sunan Simge, enerjisiyle izleyenlerden tam not aldı.
REYNMEN İLE COŞKU DORUĞA ULAŞTI
Konserin ikinci bölümünde sahneye çıkan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, özellikle gençlerden büyük ilgi gördü. Konser alanını dolduran binlerce kişi, cep telefonlarının ışıklarıyla görsel bir şölen yarattı. Süleymanpaşa sahilindeki kutlama, gece boyunca süren coşkuyla devam etti.