Haberler

Uluslararası 59. Kiraz Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

ULUSLARARASI KİRAZ FESTİVALİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Tekirdağ’daki 59. Uluslararası Kiraz Festivali, ünlü sanatçıların sahne performancesiyle yoğun bir katılım sağladı. Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen bu etkinlikte, sahneye ilk çıkan isim pop müziğin tanınan ismi Simge Sağın oldu. Hit şarkılarıyla Tekirdağlılara müzik ziyafeti sunan Simge, enerjisiyle izleyenlerden tam not aldı.

REYNMEN İLE COŞKU DORUĞA ULAŞTI

Konserin ikinci bölümünde sahneye çıkan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, özellikle gençlerden büyük ilgi gördü. Konser alanını dolduran binlerce kişi, cep telefonlarının ışıklarıyla görsel bir şölen yarattı. Süleymanpaşa sahilindeki kutlama, gece boyunca süren coşkuyla devam etti.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Kemalpaşa'da meydana gelen otluk yangını, rüzgar nedeniyle yayıldı fakat itfaiye ekipleri bir saat içinde kontrol altına aldı. Yangının sebebi araştırılıyor.
Haberler

Tarsus’ta Bıçaklı Kavga, Bir Ölü

Tarsus'ta bir işhanında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki polis dahil altı kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.