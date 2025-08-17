Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası Yapıldı

ULuslararası Aba Güreşi Şampiyonası’nda BAŞPEHLİVANLAR BELİRLENDİ

Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat Festivali çerçevesinde Hatay’ın Yayladağı ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası’nda, Enes Bandırma ile Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Emin Mutlusoy başpehlivan unvanını kazandı. Bu etkinlik, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı Belediyesi, Yayladağı Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından Devrent Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi ve Türkiye, İran, Dağıstan ile Gürcistan’dan toplam 670 sporcu katıldı.

KAZANANLAR BELİRLENDİ

Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası’nın ağır sıklet finalinde rakibi İbrahim Güleç’i yenen Enes Bandırma, Minikler Türkiye Şampiyonası’nda ise Yüşa Samet Erce’yi mağlup eden Emin Mutlusoy başpehlivanlık unvanını kazandı. Şampiyonanın güreş ağalığını ise emekli vali Lütfullah Bilgin üstlendi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, organizasyonun başarısında emeği geçenlere teşekkür ederken, dereceye giren sporcuları da kutladı.

FESTİVALİN BAŞLANGICI VE ETKİNLİKLER

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, festivalin çeşitli etkinliklerle başladığını ve Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası ile Minikler Türkiye Şampiyonası’nın bir arada tamamlandığını ifade etti. Bu festival, bölgenin kültürel değerlerini tanıtmada önemli bir rol oynuyor.