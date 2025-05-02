Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) Tunus, İsrail’in BM yükümlülüklerini ihlal etti

TUNUS’UN İSRAİL’E YÜKÜMLÜLÜKLERİ HATIRLATILDI

Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) Tunus adına konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Hanin Ben Jrad, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’ndaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve bu Şart’ın amaçlarına aykırı davrandığını belirtti. UAD’nin, İsrail’in BM kuruluşlarına yönelik yükümlülüklerini değerlendiren danışma görüşü duruşmalarının beşinci ve son gününde Jrad, İsrail’in BM üyesi olarak bu kuruluş organlarına ve dokunulmazlıklarına saygı göstermesi gerektiğini ifade etti. Filistinlilere insani yardımın ulaştırılması konusunda sorumluluk taşıyan işgalci güç olarak, “Tunus, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını pekiştirmek ve BM’nin bu hakkın gerçekleştirilmesi için insani ve kalkınma yardımını sağlama konusundaki merkezi rolünü onaylamak amacıyla talep edilen görüşün kritik önemi konusundaki inancı nedeniyle bu davalara katılmaktadır.” dedi.

Jrad, İsrail’in BM’nin araştırma misyonlarına ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin soruşturmacılarına işgal altındaki Filistin topraklarına erişim izni vermeyi sistematik olarak reddettiğini vurguladı. “Bu ret, mağdurları herhangi bir etkili çareden mahrum bırakıyor ve cezasızlığa karşı mücadeleyi tehlikeye atıyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “İşgalci varlık tarafından 2007’den beri uygulanan uzun süreli Gazze Şeridi ablukası, Gazze nüfusunun yarısının zaten gıda güvensizliği yaşadığı anlamına geliyordu ve işgalci otorite, insani yardımın engellenmesini bilerek bir savaş silahı olarak kullanıyor.” diye ekledi. Jrad, işgalci otoritenin insani yardımları siyasi ve askeri amaçlar için bir araç haline getirdiğini ve bunun soykırım niyetini açığa çıkardığını ifade etti.

UNRWA’YA YÖNELİK SALDIRILAR KINANDI

Jrad, İsrail’in BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) binalarını hedef aldığına dikkat çekti. 2023 ekiminden bu yana Gazze’deki saldırılarda 275 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Jrad, bu durumun BM için kaybedilen en yüksek çalışan sayısını gösterdiğini ifade etti. UNRWA’nın Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının teminatı olduğuna değinen Jrad, “Savaşın sona ermesi, parçalanmış hayatları yeniden bütün haline getirmek için yeterli olmayacaktır. İhlaller ve bunlardan kaynaklanan yasal sonuçlar rapor edilmelidir. Sorumluluklar belirlenmelidir.” dedi. Bu bağlamda, BM üyesi tüm devletlerden, uluslararası hukuk ihlallerinden sorumlu kişileri hesap verebilir tutmak için mevcut tüm araçların kullanılmasına yönelik bir çağrı yaptı.

VANUATU ISRAİL SALDIRILARINI KINADI

İklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesi altındaki ülkelerden Vanuatu adına Adalet Bakanı Arnold Kiel Loughman, UAD yargıçlarına İsrail’in Gazze’deki saldırılarının çevresel tahribatı hakkında bilgi verdi. Loughman, saldırıların sonucu olarak çevrenin onarılamaz şekilde hasar gördüğünü ve “Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı vardır.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, “İsrail BM üyesi bir devlet olarak, Filistinlilerin temel insani yardıma ulaşmasına ilişkin kesin ve net sorumlulukları bulunmaktadır.” dedi ve BM kurumlarının ayrıcalıklarına saygı gösterme yükümlülüğünü hatırlattı.

Amsterdam Üniversitesinden Profesör Margaretha Wewerinke-Singh de konuşmasında, Filistin halkının yeryüzünde var olma ve bunu kendi topraklarında gerçekleştirme hakkının önemini vurguladı. Wewerinke-Singh, “Vanuatu, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını destekleme yükümlülüğünün, onların toprakla olan tarihi ilişkilerine saygı duymak ve bu ilişkiyi yeniden kurmaya yardımcı olmak gibi ayrı bir yükümlülüğü de beraberinde getirdiğini savunuyor.” şeklinde konuştu.