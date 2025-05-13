Uluslararası Af Örgütü Açıkladı: Ziyaret Uygun Değil

ALMANYA CUMHURBAŞKANINDAN İSRAİL’E ZİYARET ÖNERİSİ

Uluslararası Af Örgütü’nden Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uzmanı olan Katja Müller-Fahlbusch, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan ve tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmemesi gerektiğini vurguladı. Steinmeier, Almanya ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılı dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u Berlin’de ağırladıktan sonra İsrail’i ziyaret edecek. Steinmeier, Herzog ile birlikte Tel Aviv’e gidecek ve burada çeşitli temaslarda bulunacak. Bu ziyaret sırasında UCM’nin Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü hakkında tutuklama emri çıkardığı Netanyahu ile de buluşacak.

AF ÖRGÜTÜ’NDEN NET DEĞERLENDİRME

Müller-Fahlbusch, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze’de soykırım iddialarının gündemde olduğu bir dönemde Steinmeier’in İsrail’e gitmesinin ve Netanyahu ile buluşmasının uygun olmadığını dile getirdi. Müller-Fahlbusch, “Onun İsrail ziyareti, özellikle de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesi vahim bir mesaj gönderiyor. Bu, Almanya’nın savaş suçuna, insanlığa karşı işlenen suça ve Gazze Şeridi’nde devam eden soykırıma suç ortaklığı yaptığına dair mesaj.” ifadelerini kullandı. Almanya Cumhurbaşkanı’nın Netanyahu ile görüşmemesi gerektiğini belirten Müller-Fahlbusch, “Uluslararası hukuka, Avrupa kuralları ve standartlarına göre Binyamin Netanyahu ile görüşemez, görüşmemelidir. Biz bunu talep ediyoruz.” dedi.

ULUSLARARASI HUKUKA BAĞLILIK

Müller-Fahlbusch, Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan ve Holokost’tan çıkardığı derslerin uluslararası hukuka ve kurallara bağlılık olduğunu belirterek, “Almanya’nın sorumluluğu budur. Hiçbir devlet meselesi hukukun ve uluslararası hukukun üstünde değildir.” değerlendirmesini yaptı. İsrail tarafından işlenen savaş suçlarının, insanlığa karşı suçların ve soykırımların kamuoyu önünde açıkça kınanması gerektiğini vurgulayan Müller-Fahlbusch, “Steinmeier’in Binyamin Netanyahu ile görüşmemesi gerekir.” şeklinde konuştu.

SİLAH SAĞLAMANIN DURDURULMASI GEREKİYOR

Müller-Fahlbusch, Almanya’nın İsrail’e silah sağlamayı acilen durdurmasını talep etti. “Gazze’deki durum bir soykırımdır. İsrail, Gazze’de soykırım yapmaktadır.” diyen Müller-Fahlbusch, Gazze’ye yönelik süren ablukayı uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi. “İnsanların açlıktan öldüğünü görüyoruz. Yetersiz beslenmeden dolayı ölenleri görüyoruz. Sağlık sistemi çöküyor. Bunların hiçbiri yasal değil. Hiçbiri meşru değil. Bunlar suçtur; uluslararası toplumun, dünyanın gözleri önünde işlenmekte olan bir suçtur ve artık durmalı.” ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti, İsrail’in varlığı ve güvenliğinin Almanya için bir “devlet meselesi” olduğunu vurguluyor. Gazze’ye insani yardımın girmesine izin verilmemesini eleştiren yetkililer, ancak Gazze’de İsrail’in işlediği savaş suçlarını kınamaktan kaçınıyor. Alman yöneticiler, “İsrail’in tarafında olduklarını” belirterek, ülkenin “koşulsuz desteklediğini” ifade ediyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise, 23 Şubat’ta yapılan genel seçimlerin ardından, tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ülkesini ziyaret etmesi için yollar bulmak üzere söz verdiğini açıkladı.